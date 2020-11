El millonario bono que podría recibir Terence Crawford por no tener una pelea con uno de los mejores Libra por Libra

Todo está listo para que Terence Crawford defienda su Título Mundial Welter OMB frente a Kell Brook en la Burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Sin embargo, lo que no está listo es una oferta para que enfrente a Errol Spence Jr, por lo que podría ganar un millonario bono de Navidad por no tener esa pelea.

El actual rey del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo estaría cerca de separarse de su promotora, Top Rank, por no tener verdaderos retos ellos. Este sería el principal motivo por el que uno de los mejores peleadores de la actualidad podría abandonar a Bob Arum.

A pesar de esto, el estadounidense viene tentando a Errol Spence Jr para realizar un combate unificatorio por los cinturones CMB, FIB y OMB. Sin embargo, el grave accidente automovilístico del peleador Al Haymon llevó a esto no se concrete.

Terence Crawford podría recibir un bono millonario si no tiene una oferta para pelear con Errol Spence Jr. (Getty)

De todas maneras, según Mike Coppinger, periodista de The Athletic, a Terence Crawford le prometieron una oferta, a lo largo del 2020, para una pelea frente a Spence Jr. De no cumplirse esto, el campeón del mundo recibiría 1 millón de dólares como bono, el cual fue escrito en una cláusula en el contrato que se firmó para su última pelea frente a Egidijus Mean Machine Kavaliauskas, por lo que el tiempo se acaba y el nacido en Nebraska recibiría un maravilloso premio por no combatir.

¿Qué sucede entre Terence Crawford y Top Rank?

Según lo informado por The Athletic, el estadounidense está frustrado por no tener grandes retos cuando sube al ring y que sus rivales no sean bien promocionados por lo que tendría pensado abandonar a Bob Arum. Por otro lado, el problema que tiene Top Rank es que los grandes rivales que quiere su boxeador pertenecen a Premier Boxing Champions, empresa con la que hacen rara vez negocios.

