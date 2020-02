Etse domingo 9 de febrero, a contar de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) se realizará la 92a edición de The Oscars, la premiación más importante del cine mundial, y que tiene a las cintas '1917', 'Parasite', 'Once Upon A Time in Hollywood' y 'Joker' listas para llevarse la mayor cantidad de estatuillas, al correr como las grandes favoritas de la noche.

Una premiación que nuestros amigos de Caliente.mx están listos para acompañar a los fanáticos del séptimo arte, con los mejores momios para la noche más importante del cine.

Mejor Película

Ford vs Ferrari, The Irishman, 1917, Marriage Story, Jojo Rabbit, Litlle Women, Once Upon A Time in Hollywood, Joker y Parasite son las cintas que lucharán por el que es, sin duda, el premio más codiciado de la noche de domingo. Pese a que en la lista de taquilla a nivel global Joker ha conquistado el corazón de millones, es 1917 quien corre como favorito tras ganar en los BAFTA siete categorías.

La cinta bélica es favorito en Caliente.mx al pagar -175 en los momios, mientras que la película protagonizada por Joaquin Phoenix paga +1000. Pero la sorpresa puede venir desde Asia, porque Parasite se quedó con la Palma de Oro, Mejor Reparto en los SAG y Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. SI te la juegas por la producción de Corea del Sur, en Caliente paga +275.

Mejor Actriz

Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) y Renée Zellweger (Judy) son las actrices nominadas en esta categoría por parte de la Academia. Y sin duda, la favorita para quedarse con la estatuilla esta noche de domingo es para la también protagonista de El Diario de Bridget Jones, que en los momios de Caliente.mx paga -2000. La también protagonista de El Diario de Bridget Jones regresó de un retiro semi obligado en 2010, y pese a que en 2016 estuvo en una cinta, no fue hasta el año pasado cuando su papel como Judy Garland en la biopic Judy que la hizo ganadora del Globo de Oro, SAG, premio de la crítica y el BAFTA.

Mejor Actor

Otra de las categorías para estar atento esta noche de domingo en Los Ángeles es la de mejor actor, donde Joaquin Phoenix (Joker), Adam Driver (Marriage Story), Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood), Jonathan Pryce (The Two Popes) y Antonio Banderas (Pain and Glory) pelean este premio.

Y es que la aplaudida interpretación del villano de Batman, el Guasón, de Joaquin Phoenix corre como el gran favorito de la noche, ya que los momios de Caliente pagan -5000. Sin embargo, hay otras dos leyendas recientes de Hollywood que buscan también su premio. Por ejemplo, si crees que esta noche Leonardo DiCaprio ganará su segundo Oscar de su carrera, paga +2200, y si Antonio Banderas será el que se subirá al escenario del Teatro Dolby, paga +4000.

Mejor Director

En esta categoría la pelea es ardua, por parte de los miembros de la Academia. Sam Mendes (1917), Bong Joon Ho (Parasite), Quentin Tarantino (Once Upon A Time in Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman) y Tood Phillips (Joker) son quienes están nominados como mejor director.

La lucha de los favoritos para los momios de Caliente.mx se centra en la historia de 1917 y Parasite, uno de los más recientes éxitos de taquilla no solo en Corea del Sur, también lo ha sido en los países donde se ha estrenado. Sam Mendes con su cinta bélica corre como el ganador de la noche pagando -500, pero si piensas que la sorpresa de la noche vendrá desde Asia con Bong Joon Ho, paga +350. Si crees que el gran golpe de la noche la dará Tood Phillips y su Joker, paga +6600.

Recuerda que las cuotas que aparecen en este artículo corresponden al momento de su redacción, por lo que eventualmente estas pueden variar hasta comenzado el evento. Regístrate en Caliente.mx y recibe $400 GRATIS para tu primera jugada, con los mejores momios.

