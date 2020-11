Santos vs. Teixeira EN VIVO y EN DIRECTO por el UFC Fight Night

Thiago Santos vs. Glover Teixeira se enfrentan este sábado 7 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en un emocionante combate de peso semicompleto de UFC con implicaciones de título.

Dónde: UFC APEX, Las Vegas

Dónde ver: En México, puedes ver los eventos de UFC en vivo por FOX SPORTS y en UFC Fight Pass y en toda Latinoamérica (excepto Brasil) por ESPN.

UFC continúa su racha de eventos en Las Vegas con una emocionante pelea de peso semicompleto con implicaciones de título, ya que el contendiente No. 1 de la división Thiago Santos se enfrenta al No. 3 Glover Teixeira. Además, el ex campeón de peso completo de UFC, Andrei Arlovski, busca detener el impulso del creciente Tanner Boser.

Santos (21-7, peleando desde Río de Janeiro, Brasil) apunta a continuar construyendo su reputación como el striker más agresivo en la división de peso semicompleto y consolidarse como el próximo retador por el cinturón. Después de subir a las 205 libras en 2018, Santos subió rápidamente en la clasificación con devastadoras victorias por nocaut sobre Eryk Anders, Jimi Manuwa y el recién coronado campeón Jan Blachowicz. Ahora busca romper la racha ganadora de Teixeira con otra actuación característica.

Empatado con la mayor cantidad de finalizaciones en la historia del peso semicompleto de UFC, Teixeira (31-7, peleando desde Danbury, Connecticut) tiene la intención de continuar con su impresionante racha y asegurar su segunda oportunidad por el oro de UFC. Miembro de la lista de UFC desde 2012, Teixeira se estableció como uno de los mejores del mundo con victorias sobre los ex campeones Quinton Jackson y Rashad Evans, así como sobre el ex retador al título Anthony Smith. Ahora busca tomar posesión exclusiva del récord de finalizaciones de peso semicompleto al detener a Santos.

Arlovski (29-19 2NC, peleando desde Coconut Creek, Florida) espera continuar con su camino ganador en 2020 con una victoria clásica por nocaut. Arlovski, un veterano con 21 años de carrera en MMA que ha peleado contra los nombres más importantes de la disciplina, tiene impresionantes victorias sobre los ex campeones de UFC Fabricio Werdum, Frank Mir y Tim Sylvia. Ahora el apunta a detener a otro contendiente y demostrar que todavía está entre los mejores pesos completos del planeta.

Boser (19-6-1, peleando desde Edmonton, Canadá) está a punto de romper la clasificación de peso completo. El talentoso striker de kárate, llamó la atención este verano con un par de sensacionales victorias por KO contra Raphael Pessoa y Philipe Lins en un mes. Boser ahora busca derrotar a su primer ex campeón de UFC para continuar su ascenso.

Preliminares:

México: 6 p.m.

Colombia, Ecuador y Peru: 7 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 9 p.m.

Estelares:

México: 9 p.m.

Colombia, Ecuador y Peru: 10 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 12 a.m.

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

En México, puedes ver los eventos de UFC en vivo por FOX SPORTS y en UFC Fight Pass y en toda Latinoamérica (excepto Brasil) por ESPN. Busca en tu programación local horarios y señales específicos.

CARTELERA ESTELAR

Peso semicompleto: Thiago Santos vs Glover Teixeira

Peso completo: Andrei Arlovski vs Tanner Boser

Peso gallo: Raoni Barcelos vs Khalid Taha

Peso mediano: Ian Heinisch vs Brendan Allen

Peso paja femenino: Claudia Gadelha vs Yan Xiaonan

CARTELERA PRELIMINAR

Peso mediano: Trevin Giles vs Bevon Lewis

Peso pluma: Giga Chikadze vs Jamey Simmons

Peso completo: Alexandr Romanov vs Marcos Rogerio de Lima

Peso pluma: Darren Elkins vs Eduardo Garagorri

Peso welter: Max Griffin vs Ramiz Brahimaj

Peso gallo: Gustavo Lopez vs Anthony Birchak

INFORMACIÓN GENERAL

· UFC FIGHT NIGHT®: SANTOS vs. TEIXEIRA tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en UFC APEX, en Las Vegas

· En la pelea estelar, una batalla entre los posibles contendientes al campeonato de peso semicompleto Thiago Santos y Glover Teixeira

· El ex campeón de peso completo Andrei Arlovski busca detener el impulso del canadiense Tanner Boser en la pelea coestelar

· El evento será cerrado al público

Otras peleas en la cartelera incluyen:

· Raoni Barcelos (15-1, peleando desde Río de Janeiro, Brasil) se enfrenta al también prospecto de peso gallo Khalid Taha (13-2 1NC, peleando desde Dortmund, Renania del Norte-Westfalia, Alemania)

· El contendiente No. 15 de peso mediano Ian Heinisch (14-3, peleando desde Englewood, Colorado) se enfrenta a Brendan Allen (15-3, peleando desde Milwaukee, Wisconsin) en un combate de veteranos de Dana White’s Contender Series

· La No. 4 de peso paja femenino Claudia Gadelha (18-4, peleando desde Río de Janeiro, Brasil) busca su tercera victoria consecutiva cuando se enfrenta a la creciente No. 8 del ranking Yan Xiaonan (12-1 1 NC, peleando desde Beijing, China)

· Trevin Giles (12-2, peleando desde Houston, Texas) se enfrenta a Bevon Lewis (7-2, peleando desde Albuquerque, Nuevo México) en lo que promete ser un entretenido combate de peso mediano

· Giga Chikadze (11-2, peleando desde Tbilisi, Georgia) busca su cuarta victoria en 2020 cuando se enfrente al debutante Jamey Simmons (6-2, peleando desde Milwaukee, Wisconsin)

· El prospecto invicto de peso completo Alexandr Romanov (12-0, peleando desde Comrat, República de Moldavia) apunta a continuar su camino ganador contra Marcos Rogerio De Lima (17-7-1, peleando desde Sao Paulo, Brasil)

· Darren Elkins (25-9, peleando desde Portage, Indiana) apunta a regresar a la columna de victorias cuando se enfrente al duro Eduardo Garagorri (13-1, peleando desde Rivera, Uruguay)

· Max Griffin (15-8, peleando desde Sacramento, California) da la bienvenida al recién llegado al UFC Ramiz Brahimaj (8-2, peleando desde Dallas, Texas) en peso welter

· Gustavo Lopez (11-5, peleando desde Las Vegas, Nevada) se enfrenta a Anthony Birchak (16-6, peleando desde Tucson, Arizona) en una batalla de aspirantes de peso gallo

Lee También