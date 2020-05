Tiembla el ciclismo: Nairo Quintana tiene todo listo para continuar la práctica de otro deporte

Nairo Quintana sin duda alguna es uno de los referentes que el ciclismo colombiano tiene en la actualidad. Cuando compite en las diferentes competencias, los cafeteros siguen sus carreras con mucha atención y hoy se ven sorprendidos por una insolita noticia.

En dialogo con el Diario AS, Nairoman hizo una confesión que nadie se lo esperaba. "Me encanta la natación, no soy bueno, pero tengo mi traje y andamos en el Lago de Tota; son 12 kilómetros y los cruzamos nadando junto con un amigo”.

"Junto con mi hermano nos retamos mucho. No teniamos toda la técnica y terminabamos quemándonos el cuello", le confesó Quintana luego de comprarse un traje de neopreno.

Y es que la pasión por esta disciplina deportiva no es algo nuevo, ya que, hace cuatro años empezó a prácticar en aguas tranquilas le detalló a la apneísta Sofía Gómez.

Por ahora el pedalista se encuentra acatando la cuarentena obligatoria en su natal Boyacá y se amntiene a la espera del regreso de las competencias que hacen parte del cronograma de carreras de la Unión Ciclística Internacional.

