Todo en 40 segundos: Yanina Latorre admitió ser 'cornuda', gritó y se puso a bailar con su hija

Ayer se llevó a cabo #HashtagEnVivo, un programa por streaming realizado por Yanina Latorre y otros influencers.

Acompañada por su hija, la panelista protagonizó una ridícula situación que se hizo viral en las redes sociales.

ESCANDALO con el streaming de los INFLUENCERS: El show #HashtagEnVivo con Latorre, Ponce, Faraona y más está RETRASADO casi 1 hora por dificultades técnicas. Piden la DEVOLUCIÓN del dinero. pic.twitter.com/r3AjUW5HNA — @EstoPasoEnLaTv (@EstoPasoEnLaTv) September 13, 2020

En la misma se la puede escuchar vociferando: "Soy cornuda". Mientras Lola intentaba interrumpirla, ella aseguró: "No es tan grave, me metieron los cuernos y perdoné".

La pobre joven no podía hacer nada ante el show de su madre, quien remató: "Ese día, solo ese día me di cuenta que no soy una c..... seca".

La hija del exjugador, ya casi desesperada, le gritó "Cerrá el o..." a Lucas Spadafora, otro de los ahí presentes. Pero eso no es todo...

Mientras Santi Maratea, Lizardo Ponce y La Faraona felicitaban a Yani, desde producción saltó la pista y se pusieron a bailar. Todo muy lógico.

