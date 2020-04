"Todo iba bien hasta que llegó la envidiosa": Valerie Domínguez, enfadada

La hermosa barranquillera, Valerie Domínguez, se encuentra acatando, como todos, la medida preventiva del aislamiento obligatorio.

En este periodo de cuarentena, muchos han encontrado una forma para sobrellevarla y parece que la reflexión es, sin duda, una forma para olvidarse momentáneamente del encierro.

Hace algunos días, Valerie escribió: "Y si soltamos y nos permitimos sentir?No todos los días tengo taaanta energía! Hay días arriba y unos más abajo. Hay días en los que la situación me aturde, y la soledad me toca. Por más positiva y agradecida que quiera ser, hay momentos donde no veo lo bueno. Y saben que? También es válido permitirnos navegar esas emociones".

Esta vez, aprovechando el poquito sol que salió en la mañana de este jueves en Bogotá, Valerie quiso salir con un bikini espectacular para darle color a su cuerpo, especialmente a su cola.

Sin embargo, se encontró con "la envidiosa" como así la llamó la presentadora y actriz, quien no dudó en contar su historia en la cuenta de Instagram y recordó que le hace falta mucho el sol y la playa.

"a historia como �� se encontró con ☀️ pero luego llegó ☁️ y obvio ���� pero finalmente ��☀️��: Así... como cuando yo toda emocionada después de tantos días de cuarentena SOLA me doy cuenta que ÉL está en mi ventana!!!... y corro a buscar mi mejor outfit pa nuestro reencuentro y finalmente digo: que dicha volverte a ver...S☀️L!!! Pero no falta la envidiosa... la nube que celosa me lo quitooooo! �� ��", dijo Domínguez.

