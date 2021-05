Todo lo que necesitas saber sobre el evento BETFEST en línea

La primera edición de BETFEST está lista para el 15 de mayo de 2021. El evento, organizado por la Comunidad de Apuestas Deportivas ("SBC") en conjunto con SeventySix Capital Sports Advisory, brindará la oportunidad a los fanáticos de los deportes y a los apostadores deportivos experimentados para unirse a celebridades del deporte, profesionales de las apuestas y altos ejecutivos de la industria en una conferencia en línea donde compartirán sus experiencias sobre la popular industria de las apuestas en línea.

La persona que asistirá al evento no solo aprenderá los entresijos de la industria del juego en línea, sino que también habrá una oportunidad para que los profesionales que buscan ingresar a la industria de las apuestas participen en una feria de carreras en línea. BETFEST proporcionará un programa educativo para principiantes en apuestas deportivas, al mismo tiempo que tendrá un encuentro virtual con los embajadores de la marca, promociones de apuestas deportivas y una feria de empleo.

El evento incluirá a profesionales de marcas como William Hill, NBA, ESPN y muchas más. A continuación se muestra un desglose de los oradores más importantes de BETFEST y lo que debatirán.

BETFEST Oradores clave del evento en línea

Bill Krackomberger será un orador en BETFEST (The Philadelphia Inquirer)

El evento en línea BETFEST incluirá cómo Capital One Arena se convirtió en el primer complejo deportivo en los Estados Unidos en ofrecer apuestas deportivas al público. Ese chat será presentado por Joe Asher, ex director ejecutivo de William Hill US, y Zach Leonsis, vicepresidente senior de Iniciativas Estratégicas para Deportes y Entretenimiento Monumentales (propietarios de Washington Wizards and Capitals).

Los apostadores profesionales como Bill Krackomberger, Frank Betti y el Capitán Jack Andrews brindarán consejos sobre cómo convertirse en un mejor apostador y utilizar todas las estadísticas disponibles para ganar en grande en línea.

Escritores de contenido como el escritor senior de la NBA de The Athletics, Joe Vardon, y Jeff Sherman, vicepresidente de gestión de riesgos en Westgate Resorts, hablarán sobre las apuestas en la NBA. Si bien habrá una gran cantidad de oradores discutiendo sobre cómo se crean las probabilidades deportivas y qué implican las apuestas deportivas. Los oradores serán Doug Kezirian de ESPN's Daily Wager, Aubrey Levy de theScore, Johnny Avello de DraftKings, Art Manteris de Station Casinos, Geoff Reiss de Yahoo! Sports y Joseph Solosky de NASCAR.

Para aquellos que buscan una carrera en la industria de las apuestas deportivas, BETFEST Jobs Fair será una oportunidad única para establecer contactos y ver qué oportunidades laborales existen en esta industria en rápido y creciente crecimiento.

