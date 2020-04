Tome nota: los cambios que tendrá Transmilenio desde el lunes

Colombia actualmente afronta una nueva jornada de cuarentena obligatoria y en próximos días en el territorio nacional, algunos ciudadanos podrán salir a las calles para poder realizar sus actividades laborales.

Teniendo en cuenta esta principal novedad, desde Transmilenio ya adecuaron los cambios que tendrán a partir del próximo lunes 27 de abril.

El propósito fundamental será el cuidado en la salud de los usuarios y por este motivo, el sistema de transporte masivo se comprometió a continuar con las labores de limpieza y desinfección de lugares comunes.

Transmilenio indicó que tendrá a disposición en su 100 por ciento la flota que cubrirá la franja de lunes a viernes desde las 4 de las mañana hasta las 11 de la noche. El sábado la actividad comenzará a las 04.30 am con un 70 por ciento de sus vehículos y el domingo tendrán la mitad de articulados a disposición en una franja de 04.00 am a 10.00 pm.

¿Qué otras medidas se implementarán para los operadores del Sistema después del 27 de abril? pic.twitter.com/kZVFSCnfEB — TransMilenio (@TransMilenio) April 24, 2020

La misma distribución de servicios tendrán las rutas zonales conocidos como buses del SITP. De lunes a viernes trabajarán de 03.30 am 11.00 pm. Sábados de 04.00 am a 11.00 pm y el domingo desde las 05.00 am hasta las 10.00 pm.

Se debe recordar que el sistema de transporte no podrá sobrepasar el 35% del sistema con el objetivo de evitar una mayor propagación entre los usuarios.

