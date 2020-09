Daniel Martínez: "Estaba realmente muy fuerte hoy y al final se me ha dado la victoria"

Daniel Martínez volvió a ser noticia en el ciclismo mundial tras su victoria en la etapa 13 del Tour de Francia. El cafetero metió fondo en el tramo final de la carrera y se quedó con el triunfo en un tramo comprendido entre Chatel Guyon y Puy Mary Cantal.

Martínez a falta de 10 kilómetros logró meterse en la batalla. Estuvo acompañado siempre por Lennard Kamna y a muy pocos metros del final pudieron alcanzar a Maximilian Schachmann. Allí el estupendo trabajo del sudamericano fue notorio para poderse quedar con el triunfo.

Emocionado y satisfecho por lo ocurrido el colombiano entregó sus declaraciones a la prensa. "Estoy muy contento realmente estas tierras en los alpes son muy especiales para mí. Volver aquí después de Dauphiné. Esta etapa se la dedico a mi hijo que en poco tiempo cumple dos años", dijo.

"Ha sido un inicio de Tour realemte duro para mi. Después de la caída las piernas no quedan bien, estaba muy resentido. Mentalmente estaba bien y sabía que en cualquier momento se me podía dar una etapa y gracias a Dios hoy se me ha dado la victoria", aseguró.

Por último, el hombre del equipo EF Pro Cycling contó las sensaciones del remate de la carrera. "Faltando cinco kilómetros cuando coronamos vi esa meta. Normalmente Schachmann en el llano y las bajadas va más que yo, me tenía 40 segundos. Cuando ya lo vi que lo cogí se le veía que no tenía tanta fuerza. Estaba realmente muy fuerte hoy y al final se me ha dado la victoria", sentenció.

Lee También