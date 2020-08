¿Celebra Egan? La otra gran figura del Tour de Francia no participaría

El próximo sábado 29 de agosto se dará inicio a la carrera ciclistica más importante del mundo, el Tour de Francia, la cual abrirá el telón de las tres carreras de tres semanas, después del parón de actividades debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En esta competencia, uno de los duelos más esperados es el de Egan Bernal, actual campeón de la carrera, contra Primoz Roglic, líder del equipo Jumbo-Visma, quien en todas las carreras de preparación venció al colombiano y pinta para ser el nuevo rey.

Sin embargo, este martes se conocieron unas noticias poco alentadoras para el esloveno, quien tuvo una caída en el Criterium Dauphiné, competencia que finalmente ganó el colombiano Daniel Martínez, y ahora su presencia está en entredicho.

"Pensé que absorbería los golpes mejor en unos días, pero aún no me siento en mi mejor momento. Podría haber sido peor, pero no es lo ideal hacerte daño antes del Tour de Francia. De momento, no estoy seguro de si podré tomar la salida del Tour el sábado en Niza", dijo Roglic.

Además, su pareja, Lora Klinc, afirmó que están a la expectativa de lo que pueda suceder y ver si Primoz es capaz de estar totalmente recuperado para tomar la partida del Tour de Francia.

“Ciertamente no me siento en mi mejor nivel. Por supuesto, podría haber sido peor, pero ciertamente esta no es la mejor manera de abordar el Tour. Y por el momento no estoy seguro de poder estar en la salida desde Niza” Primoz Roglic — Puro Ciclismo - Carlos Ramirez (@purociclismo_co) August 25, 2020

"Esta caída nos ha aterrizado y demasiado. Por un lado, podría haber sido mucho peor, pero ¿por qué tuvo que suceder justo antes del inicio del Tour? Estoy esperando ansiosamente lo que sucederá", comentó.

