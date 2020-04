Trágica noticia: falleció un familiar de Ángel Mena

La pandemia del Coronavirus azota al mundo entero y uno de los países más afectados en los últimos días ha sido Ecuador, que acumula 3995 casos de infectados, 220 de muertos y 100 recuperados.

Gol de Ángel Mena, el mejor jugador de México y la Concacaf, hoy por hoy. #ConcacafChampions León 2 - 0 Los Angeles FC.

AMena noche a todos!pic.twitter.com/oBaVTTuTR0 — Mario Ortega Lanata (@MarioOrtegaL) February 19, 2020

Ángel Mena, talentoso jugador de León, confesó en una entrevista con ESPN que un familiar suyo falleció hace menos de 2 semanas aunque sin la certeza de que este virus haya sido la causa ya que no se le hicieron pruebas de Covid-19.

El extremo reveló: "Un primo por parte de la familia de mi padre, a ciencia cierta no sabemos si fue por el tema del virus o no, pero él perdió la vida y es lo único que puedo decir, no estamos seguros tampoco si realmente fue eso".

¡Golazo de Ángel Mena!

León derrotó 4-0 a Querétaro y Ángel Mena convirtió este golazo para poner el 2-0



Mena registra 18 goles en total con la camiseta del León en 31 partidos jugados. Es su TERCER gol en 5 partidos de la actual temporada. pic.twitter.com/9Xy20wn0A8 — María Gabriela (@GabyJurado7) August 25, 2019

"Es muy penoso todo lo que ha sucedido y lo que sigue pasando. Mientras las cosas no suceden uno está tranquilo, pero cuando ya empiezas a ver todo y toca a gente cercana es muy duro aceptarlo. Pero yo tengo mucha fe en Dios, sé que pronto llegará la calma, han pasado momentos muy complicados ahora pero tengo mucha fe y tranquilidad, asimismo lo dejo todo en manos de Dios que la ciudad (Guayaquil) va a estar nuevamente como lo venía estando, quizá no bien o al 100 por ciento, pero viviendo de una manera más tranquila", continuó el futbolista.

Por último Mena resaltó: "Ese es mi mensaje, yo creo que en este momento las palabras sobran, simplemente hay que seguir pidiéndole a Dios, orando y que todo pueda volver a la normalidad".

