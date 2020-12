¿Quién es Pagano? El rey de la lucha extrema va por su segunda lucha estelar en Triplemanía XXVIII

Se encienden las luces sobre el ring, de fondo se escucha el tradicional 'Oye como va' de Santana y es ahí cuando hace su entrada triunfal, con su cabellera roja que hace juego con su nariz y el dibujo de su enorme boca de oreja a oreja, también con su maquillaje blanco como el de un payaso, por de más perverso: Es Pagano el que engalana la lucha estelar de Triplemanía XXVIII, porque sin payaso no hay fiesta.

Este sábado 12 de diciembre el luchador nacido en Ciudad Juárez protagonizará su segunda batalla estelar en el magno evento de la AAA, en la que volverá a poner en juego su cabellera, pero esta vez contra Chessman, con quien ha ido tejiendo una fuerte rivalidad. La primera vez que encabezó el cartel tuvo que raparse ante los pies de Psycho Clown.

El nombre verdadero de Pagano es José Julio Pacheco Hernández, nació el 7 de febrero de 1986, en Ciudad Juárez, Chihuahua y desde hace ya algunos años se ha consolidado como uno de los gladiadores de mayor renombre dentro de la lucha libre mexicana y en las filas de la 'Tres veces estelar'.

No obstante, los motivos que lo acercaron a practicar este deporte, y otras disciplinas de combate, no son muy gratas de recordar, pues el 'Noa Noa Style' ha confesado que de niño, durante su etapa escolar, sufrió bullying y recibía golpes de sus compañeros, quienes se burlaban de su altura.

El 'Rey Extremo' comenzó su carrera como luchador profesional e independiente desde el 2008 y tras ocho años de trabajo y de experiencia sobre el encordado, llegó a las filas de la AAA, donde hizo su debut oficial en Rey de Reyes, siendo uno de los invasores sobre el ring que acabaron a golpes con el festejo de los Perros del Mal por la victoria del Cero Miedo.

Algo que pocos saben del luchador fronterizo es que durante los inicios de su carrera sí cubrió su identidad con una máscara, en color negro con una especia de antifaz amarillo, sin embargo, tiempo después tuvo un cambio radical en su imagen y salió al ring con una tapa idéntica al maquillaje con el que ahora cubre su rostro.

Sin embargo, fue despojada de ella en dos ocasiones: la primera en 2011 en una lucha en Panamá, la cual significó el desenlace de su intensa rivalidad con Luzbel y la segunda a manos de Scorpio 2000 en México, en la tierra que lo vio nacer.

Aunque se ha especulado mucho acerca de la inspiración de su maquillaje, pasando por el Joker y Gene Simmons de la banda Kiss, el luchador de 34 años reveló en alguna ocasión que en realidad decidió pintar su rostro así en honor a un cantante español: Lorenzo Morales, vocalista de 'El Noi del Sucre', una banda de rock.

Si hay algo que caracteriza a Pagano es el bat enredado con alambre de puas que siempre lleva en la mano, el cual es la fiel representación de su estilo único de lucha libre extrema, o 'Hardcore' con la cual se identificó desde sus incios y en la cual la agresividad no tiene límites, ni tampoco los recursos para rendir al rival; es así que se ha ganado el distintivo de 'Rey extremo'.

“Tengo varias cicatrices, quemadas y golpes que dejan marca. Yo llevo la lucha extrema como un estilo de vida en el cuadrilátero, no lo decido, ya es mi forma de luchar. Sin necesidad de mesas o sillas, yo ya llevo el estilo. Mis lesiones han sido por la lucha libre en general, no sólo por la extrema”, aceptó Pagano en entrevista para Récord.

“Mi preparación fue igual que los luchadores tradicionales, sólo que a mí me llamó más la atención lo Hardcore y la sangre. No lo hago por llamar la atención sino porque amo este estilo de lucha y estoy muy agradecido porque me llevó a ser conocido y vivir de esto”, Pagano.