Troleada: Uribistas creyeron que llegó a Colombia el primer lote de vacunas Sputnik V

Una vez más, el Uribismo volvió a ser el hazme reír de las redes sociales, pues una fake new se empezó a viralizar en las redes sociales y como es de costumbre, el Uribismo creyó en la veracidad del importante medio de comunicación que cometió un sutil error.

Pues La W Radio tuiteó la notica que resulto siendo una mentira. "#Video ¡Ya están en Colombia! Llegó el primer lote de 100.000 vacunas Sputinik V al país", Fue el tweet que publicó el medio junto a un video del descargue de las vacunas de un avión.

Sí llegaron las vacunas, Sr @julianquintanat, pero no a Colombia sino a Venezuela: pic.twitter.com/N9DIcAq5Vg — Arteaga (@EpicuroDeSamos_) February 13, 2021

Minutos más tarde, el tweet fue citado por una multitud de Uribistas, que incluso agradecían al presidente Iván Duque por su gestión de las supuestas primeras 100.000 unidades de las vacunas. La eliminación del tweet sorprendió a propios y extraños e inmediatamente, varios medios hicieron viral la noticia real.

Pues el avión con el cargamento de 100.000 vacunas Sputnik V llegó a Venezuela, no a Colombia, razón por la que el medio y miles de los replicadores de la fake new quedaron en absoluto ridículo, pues se les pasó el pequeño detalle, que llegaron al país vecino, no a Colombia.

