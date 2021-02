Troleo monumental de Andrés Parra a Jorge Cárdenas por candidatura al Senado

Esta semana se confirmó que, tras una charla con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el esposo de Ana Lucía Domínguez se va a lanzar como candidato al Senado de la República por cuenta del partido de Gobierno, el Centro Democrático.

En una entrevista para el diario El Tiempo, Jorge Cárdenas, quien ha pasado sin pena ni gloria por el mundo de la actuación durante los últimos años, afirmó: "A mi me honra muchísimo esa posibilidad y se lo he agradecido personalmente (al expresidente Uribe), pero le agradecí aún más de que me diera esa oportunidad de ponencia, que ya estoy trabajando fuertemente… Eso para mi va ser una prueba de fuego”.

Cárdenas en los últimos años se ganó a pulso su posibilidad de brillar en la política tras lanzar críticas a todos los miembros de la oposición y escribir, en algunas ocasiones, cosas sin sentido en su cuenta de Twitter, las cuales lo han puesto a la misma altura del palmarés de memes del presidente Iván Duque.

En el mismo medio mencionado, el candidato dijo: "De hecho si algo quisiera es que no pensarán en mí como un actor, eso me parecería maravilloso". Esto último fue aprovechado por Andrés Parra, el famoso actor colombiano, que ha participado últimamente en producciones como 'El robo del siglo', una de las series más vistas en Netflix.

Yo creo q por ese lado puedes estar tranquilo... https://t.co/XMwvp5OhuE — Andrés Parra (@SoyAndresParra) February 6, 2021

"Yo creo que por ese lado puedes estar tranquilo...", dijo Parra y su comentario se ha hecho viral en Twitter y ya cuenta con más de 20 mil interacciones, muchas de apoyo al comentario ya que realmente el esposo de Ana Lucía Domínguez como actor, poco y nada.

