Trueno contó el superclásico que vivió arriba de un escenario: "Gana siempre Boca"

Hace varios años que Trueno está en el centro de la escena del freestyle, pero fue en los últimos meses que tuvo su gran explosión.

El joven artista sacó su primer disco y acumuló millones de reproducciones en YouTube, para ir poniéndole un fin a su participación dentro del mundo de las batallas y comenzar de lleno su carrera como músico.

Lo que también sucedió en el tiempo más reciente es que hizo mucho énfasis en su sentido de pertenencia con el barrio de La Boca, y claro, con el club que lo representa.

Sobre eso habló el propio protagonista con Diario Olé, contando: "Yo siempre digo algo que es muy importante: yo soy fanático de Boca a morir, la próxima Libertadores es de nosotros, te lo aseguro, jaja. Pero yo soy más de La Boca que de Boca. Yo lo que represento más es el barrio, que implica mucho al club porque el barrio de La Boca también es conocido por el Club Boca Juniors. Pero lo que me nace decir, me sale por la vida que tuve, por el lugar donde nací y por lo que me siento representado. Es lo que me sale improvisar en el momento y en los temas también me sale decir eso porque es lo que me llena".

"Nos tiramos ahí, medio que me batió una de Madrid, yo no sé que le dije. Se pudrió un poco todo. ¿Quién ganó? Siempre Boca Juniors, siempre".



Diario Olé.

Luego, recordó la vez que más tuvo que representar al 'Xeneize' arriba de un escenario, contra Stuart, colega suyo fanático de River.

"Nos tiramos ahí, medio que me batió una de Madrid, yo no sé que le dije. Se pudrió un poco todo ahí", soltó sobre aquella vez.

Y como la chicana no podía faltar, cuando le preguntaron quién ganó ese "partido", no dudó: "Gana siempre Boca Juniors, siempre".

