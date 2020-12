Un jugador de Los Pumas defendió a Matera: "¿La gente no puede cambiar?"

Qué semana complicada para Los Pumas. Primero, fueron muy criticados por no homenajear a Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles. Para colmo, los All Blacks, rivales del sábado, le dedicaron el histórico Haka al mejor futbolista de todos los tiempos.

Y si faltaba algo, ayer aparecieron tuits viejos discriminatorios con un grado de xenofobia preocupante de 3 jugadores de Los Pumas. Uno de ellos es Pablo Matera, quien ahora es el capitán del seleccionado argentino de rugby.

+ Explotan tuits viejos del capitán de Los Pumas: "Sudáfrica, por fin me voy de este país lleno de negros"

+ Matera, Petti y Socino pidieron disculpas luego de sus vergonzosos tuits

Los jugadores pidieron sus disculpas en las redes sociales, pero siguieron siendo muy criticados por el pueblo. Matías Moroni, compañero de ellos en la Selección, los defendió en Twitter.

"¿La gente no puede cambiar? ¿Arrepentirse? No está bien ni justifico lo que escribieron a esa edad. Se rectificó y puedo dar fe q no piensa así! Supo dar la cara. Pedir perdón y no esconderse atrás de un escritorio! ¡Hoy Pablo Matera es mi amigo y mi capitán!", escribió.

Los 3 que están en el ojo de la tormenta ya fueron sancionados y veremos si pasará algo más en las próximas horas.

+ El tuit de Matías Moroni:

La gente no puede cambiar? Arrepentirse? No está bien ni justifico lo q escribieron a esa edad. Se rectificó y puedo dar fe q no piensa así! Supo dar la cara. Pedir perdón y no esconderse atrás de un escritorio! Hoy Pablo Matera es mi amigo y mi capitán! — Matias Moroni (@tutemoroni) December 1, 2020

Lee También