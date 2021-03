Twitter: Edul le dijo "soberbio" a Augusto César, se arrepintió, y ahora dijo "me arrepentí de haberme arrepentido"

Como todos saben, los programas de debate suelen caracterizarse por las altas temperaturas a las que llegan los protagonistas en cada discusión. ESPN F12 no es la excepción, y si bien producto es algo más "tranquilo" a comparación de otros, tiende a tener momentos tensos al aire.

El programa conducido por Mariano Closs pasó un momento turbulento durante la emisión de ayer cuando el periodista Esteban Edul, que se incorporó al ciclo hace unas semanas proveniente de TyC Sports, le dijo "soberbio" a Augusto Cesar, el cronista de Boca.

“Tratá de no calificarme, Edul. Yo no me meto en tu vida, vos no te metas en la mía”, respondió el colega que cubre al Xeneize, a lo que el ex-Estudio Fútbol se retractó: "Se me escapó". Instanteneamente, ambos volvieron a centrarse en el programa y dejaron atrás ese pequeño episodio.

Sin embargo, algunas horas después del cierre del programa, Esteban leyó una nota que hablaba sobre el episodio y, lejos de dejarla pasar de largo, la citó y volvió a apuntar contra Augusto: "Me arrepentí de haberme arrepentido". ¡Duro!

+ El tuit de Edul

