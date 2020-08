Twitter se llenó de memes por la narración de Marion Reimers en el partido de Barcelona vs Nápoli por la Champions League

Luego de tanta espera, la Champions League por fin regresó con algunos partidos de Vuelta de los Octavos de Final. En la jornada de ayer Manchester City eliminó al Real Madrid en Inglaterra tras ganarle en ambos duelos; mientras que la gran sorpresa la dio el Olympique de Lyon, que sacó del camino a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Hoy siguió la acción de la competencia más trascendental de Europa con otros dos platos fuertes: Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Nápoli. Justamente este último, encuentro con más audiencia, contó con la presencia de Marion Reimers en la narración, algo que no pasó desapercibido.

Marion Reimers, nuevamente víctima de las críticas.

La experimentada periodista, que comenzó a trabajar para Fox Sports allá por 2006, recibió muchísimas críticas a través de las redes sociales. En cuestión de minutos, su nombre se volvió una de las primeras tendencias de Twitter en México.

Se le fue el audio a la Reimers!!!! pic.twitter.com/kIhWvam5KK — Don Justin Compeán (@DonJustino_) August 8, 2020

Reimers fue tundida de arriba a abajo por los televidentes de la importante cadena televisiva, quienes se expresaron en contra de su presencia en la transmisión. No sólo los comentarios negativos fueron apuntados hacia ellas, también hacia sus compañeros de trabajo y hacia la misma empresa.

Por supuesto que los creadores de memes no dejaron pasar esta oportunidad y llenaron de trolleos dicha red social. A continuación, repasaremos los tuits más destacados en contra de la reconocida comentarista de futbol.

El partido lo está comentando reimers, habiendo tanto talento sudamericano carismático. Dios mío quítame la vida. pic.twitter.com/gSk08rwhL5 — El Retorno del Ave (@aguacateloko) August 8, 2020

Marion Reimers cuando no juega el bayern y no puede presumir que sabe aleman diciendo los apellidos de manera mamadora pic.twitter.com/X9XspTozZi — H429R (@H429R) August 8, 2020

Lee También