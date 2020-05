Tyson Fury dijo en una palabra lo que le quiere hacer a Deontay Wilder cuando regrese el boxeo

Todos los peleadores se mantienen en forma. No hay uno que no haya parado ya que la luz verde para que vuelve el boxeo se puede dar en cualquier momento y todo indica que será Top Rank, una de las historias empresas, la que encabece el regreso del deporte de los puños en una de sus mecas. Y uno de los que no ha parado es Tyson Fury que sabe que al ser Campeón del Mundo Pesado del CMB todo los focos posan en él y su regreso.

El Rey de los Gitanos se mantiene activo como si todavía mantuviera la misma destreza en la que se vio frente a Deontay Wilder y hoy habló sobre su última víctima arriba de los cuadriláteros quien dijo que en le encantaban los entrenamientos que hace por la mañana y que lo mantuvo activo. "Estaría tan deprimido, deprimido y ansioso", expresó el británico que recuperaba el aire.

Fury se mostró más interesado que nunca por vencer nuevamente a Wilder

"Estos entrenamientos, me mantiene en movimiento, me mantiene motivado todos los días. Estoy entrenando cuatro veces al día en este momento, cuatro veces al día. Lo siento, es dificil. Circuitos en la mañana, seguido de cardio, seguido de pesas, seguido de cardio. No puedo esperar para volver y aplastar la cara de Deontay Wilder nuevamente", expresó Tyson Fury sin dar vuelta sobre el Bombardero de Bronce.

El Rey de los Gitanos se mantiene activo porque cuando regrese la vida a una cierta normalidad deberá enfrentar al nacido en Carolina del Norte. De todas maneras, el hombre que continúa en el boxeo por qué es feliz mantiene a todos sus seguidores activos ya que a todos los días a las 9 am.

"Mantente positivo. Lo más importante, recuerda, es el mes de la salud mental este mes. Mantente positivo", cerró Tyson Fury pero sin olvidarse de Deontay Wilder.

