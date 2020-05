Tyson Fury dio su opinión sobre el regreso de Mike Tyson y Evander Holyfield

Tyson Fury es una de las grandes caras que tiene el boxeo en la actualidad ya que es bocón, boxea bien y venció a otro polémico peleador, Deontay Wilder. Sin embargo, abajo del ring el Rey de los Gitanos es otra persona y analiza su deporte. Esta vez habló del regreso de Mike Tyson y Envander Holyfield por lo que dio una llamativa opinión.

El británico habló con IFL TV y dijo que no le molestaba que los dos excampeones del mundo del los pesos completos tuvieran ganas de regresar. "Creo que si eso es lo que los hace funcionar y les da una meta, entonces estoy a favor. Como sé lo que es no tener metas, sé lo que es estar sentado al margen observando a todos los demás. Sé lo que es ser un pasado. He estado allí ", expresó el peleador.

Tyson Fury apoya el regreso de Mike Tyson y Evander Holyfield.

Por otro lado, el Rey de los Gitanos reiteró lo es significa lidiar con un pasado oscuro, volver renovado con nuevas metas y lograrlas. Además, dijo que hay que dejar que los dos hombre de 57 y 59 años hagan lo que quieran porque son hombres adultos y conocen los riesgos a los que se enfrentan si deciden volver si es que pasaron todos los exámenes.

Además, el británico fue más allá y puso ejemplos de grades boxeadores que lograron ser campeones del mundo como George Foreman que a los 44 años se consagró como el hombre más viejo en lograr alcanzar un título del mundo. De todas maneras, marcó una diferencia al decir que sería exhibiciones entre ellos y del mismo rango etario.

"No me gustaría ver a Mike peleando con uno de los mejores pesos pesados porque obviamente 53 años versus 35 o 30 (años) simplemente no es justo", sentenció Tyson Fury sobre la posibilidad de que el estaounidense pelee con hombres más jóvenes.

