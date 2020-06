Tyson Fury dispuesto a abandonar al CMB si lo obligan a pelear que él no quiera

Luego de Tyson Fury derrotara a Deontay Wilder todos los reflectores le señalaron que su próximo rival debería ser Anthony Joshua. Los fanáticos la quieren porque es una pelea unificatorio y los empresarios se relamen ante un jugoso cheque. Sin embargo, al Rey de los Gitanos no solo lo obstaculiza el Bombardero de Bronce sino que también Dillian Whyte.

El actual Campeón del Mundo de los Pesados del CMB tiene dos peleas más bajo la promoción de Top Rank y quiere renovar por el mejor contrato de la historia del boxeo. Sin embargo, sabe que para eso necesita tener un negocio que sea acorde, es decir, derrotar a los mejores boxeadores de la categoría por lo que según el jamaiquino no entraría en ese lote.

"No será un cinturón o una organización que dicte a nadie porque nadie ha dictado nunca al campeón. Estos luchadores de bajo perfil (Dillian Whyte) no significan nada para mí, estoy detrás de las peleas más grandes disponibles. Soy un orgulloso campeón del CMB, pero al final del día soy el campeón lineal de peso pesado del mundo que triunfa sobre todo. Los cinturones son solo piezas de cuero con piezas de metal y no significan nada para mí", expresó el Rey de los Gitanos a el show de Queenberry Lockdown Lowdown quien sin decirlo dijo que no tendría problemas dejar de ser el campeón del Consejo Mundial de Boxeo por un buen cheque.

Por otra parte, Tyson Fury explicó que el busca peleas colosales, grandes por lo que Whyte o Pulev no lo son. Es por esto que busca combatir con Deontay Wilder y dos veces con Anthony Joshua ya que son retadores con los que se puede hacer una verdadera lucha y que se puedan vender en Estados Unidos.

"Dillian Whyte es una maravilla de un solo golpe y AJ ya lo ha noqueado. La respuesta a Dillian Whyte es, espera en la cola y tu hora llegará cuando llegue; no estoy realmente interesado en ti", setenció el Rey de los Gintanos.

Lee También