Tyson Fury explicó que sigue en el boxeo por una emotiva razón y no por la fama o el dinero

Tyson Fury es el mejor boxeador de los pesos completos. Él lo sabe y se vende cómo tal con las frases más picante que son como promesas que finalmente cumple. Inicia como un boxeador fanfarrón, con todo el público en contra, pero termina en andas en el estadio. Así sucedió en febrero de este año cuando los fanáticos coreaban con él una canción luego de vencer por la vía del cloroformo a Deontay Wilder. Pero tras un pasado oscuro, el Rey de los Gitanos encontró su lugar en donde es feliz.

"He logrado más que cualquier peso pesado activo. Nadie puede acercarse a lo que he logrado. Estoy contento con mi carrera y con lo que estoy haciendo. Si nunca tengo otra pelea de boxeo, Estaré feliz. He completado el juego”, expresó el británico a SkySports al referirse que logró consagrarse campeón en los cuatro organismos más importantes del boxeo.

Fury explicó que boxeo porque es el lugar en el que está feliz.

Por otro lado, se posiciona por encima de Anthony Joshua al decir que él ganó todos los títulos desde el de Inglaterra hasta el que lo consagró como campeón unificado de los pesos completos. A su vez dijo que si mañana deja de boxear estaría feliz pero que sino seguirá peleando contra cualquier continente.

"No estoy boxeando por dinero, no estoy boxeando por fama, no estoy boxeando por un cinturón. Estoy boxeando porque me mantiene mentalmente feliz y me gusta hacerlo. Nada que demostrarle a nadie", expresó el británico.

Por último, Tyson Fury, que espera fecha para volver al ring, dice que no se mantiene en el deporte de los puños para demostrar sino porque "amo el boxeo y lo he estado haciendo toda mi vida. ¿Por qué alejarme cuando todavía soy joven?" explicó.

Lee También