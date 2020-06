Tyson Fury no tuvo pelos en la lengua al opinar sobre lo que dijo Joshua en el Black Live Matter

La reacción de diferentes personalidades del mundo del deporte sobre el brutal asesinato de George Floyd fue inmediata en diferentes partes del mundo. No fue para menos la actitud de Anthony Joshua que marchó en muletas en su ciudad. Sin embargo, sus palabras generaron diferentes opiniones y hasta el mismo Tyson Fury habló de esto.

El actual Campeón del Mundo Pesado AMB, FIB y OMB dijo que en la manifestación que hay que pegarle en donde más le duele a los blancos que es en lo económico, por lo que no hay que comprar ni invertir en sus negocios. Debido a esto Eddie Hearn, su promotor, dijo que este no es el pensamiento del boxeador sino que estaba escrito por otras personas y que se editó un video fuera de contexto.

Fury dijo que Joshua no muestra nunca su verdadero pensamiento. (Getty)

Es por esto que el Rey de los Gitanos habló de las declaraciones que dio Joshua en en la protesta y reflexionó al decir que al él lo hubieran sepultado por hacer un comentario similar. "Si hubiera sido yo quien lo dijo, 'No compre en ninguna tienda de propiedad negra o en ninguna tienda de propiedad asiática' o nada, o no compre de sus negocios, entonces habría sido crucificado como Jesucristo", expresó el peleador a Behind The Gloves.

Por otra parte, Fury dijo que entiende que su compatriota tiene sus razones para decir lo que dijo por lo que no es de su incumbencia, pero advirtió sobre lo la actitud de Eddie Hearn al referirse que su promotor le dice que leer y que nada de lo que declara, como el discurso que dio, es libre sino que es de otra persona. Además, dijo que si el empresario hubiera estado ahí le habría dado una patada por lo que estaba por decir.

"Porque creo que le ha costado mucho pay-per-view, cifras y cosas por el estilo, y molesta a mucha gente porque se supone que es el chico del cartel, el modelo a seguir", señaló el Rey de los Gitanos quien agregó que él no habría dicho algo así ya que considera a todo el mundo iguales.

