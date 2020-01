Tyson Fury, ex campeón mundial, rearmó su carrera en los últimos años y volvió a la elite del boxeo. De hecho, tendrá una chance titular pronto: tendrá su esperada revancha con Deontay Wilder, por el título mundial pesado CMB, el próximo 22 de febrero.

A pesar de eso, el británico ve todo el negocio del deporte, los rumores (Floyd Mayweather y Manny Pacquiao podrían pelear con Conor McGregor), y no quiere quedarse afuera: desea pelear con un luchador de UFC.

Igual, dijo que lo haría con reglas muy específicas. "No quiero ir a una pelea de MMA, rodar en la lona y todo eso. No. Pero me gustaría pelear con uno de sus campeones con guantes pequeños. Posiblemente en una jaula, pero con reglas de boxeo. Creo que eso sería muy interesante... Con guantes de UFC, los pequeños de cuatro onzas, sería bueno para mí", le dijo a ESPN.

Fury ya tuvo su experiencia en otro deporte: participó de la WWE en Arabia Saudita y venció a la estrella Braun Strowman, el pasado 31 de octubre de 2019.

"Después de que derrote a Deontay Wilder el próximo mes, me voy a sentar con Dana (White, presidente de UFC) y vamos a meternos con esto, analizar los números y ver si la pelea tiene sentido. Quien esté disponible y con ganas de que el campeón mundial pesado de boxeo le pateen el trasero en la jaula, es a quien quiero", sentenció.

