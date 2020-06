Tyson Fury se ríe de la demanda de Dillian Whyte

Hace semanas que Dillian Whyte viene reclamando un combate frente a Tyson Fury por lo que le exige al Consejo Mundial de Boxeo que le de la pelea mandatorio contra él. Sin embargo, al no escuchar respuesta por parte del organismo internacional decidió iniciar acciones legales contra ellos. De todas maneras, el británico toma las exigencias del jamaiquino como una perdida de tiempo.

El actual campeón regular del cinturón Verde y Oro espera que se fije fecha para la trilogia con Deontay Wilder y que se firme la trilogía con Anthony Joshua. Sin embargo, al Rey de los Gitanos no para desafiarlo el campeón interino del CMB, por lo que le dedicó algunas palabras a él.

Fury no le da importancia a las demandas de Whyte. (Getty)

"No llegará muy lejos con la demanda porque todo se ha puesto en espera, ¿no? Es como si el mundo se hubiera puesto en espera, por lo que todo tiene que moverse junto con la retención", expresó el británico a Behind The Gloves.

Lb for Lb #2 pic.twitter.com/THiwmyv0T1 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 16, 2020

Por otro lado, Fury dijo que él debía pelear en julio frente a Deontay Wilder pero la pandemia trastocó todos los planes que tenía pensado llevar adelante. Sin embargo, se comparó con Whyte al decir que él no va a demandar a nadie por la contingencia sanitaria. Además, señaló que los abogados del jamaiquino saben lo que sucede.

"Solo pienso en mantenerme en forma y activo. Pero no hay mucho que pueda hacer sobre cualquier cosa, porque en su momento firmé una pelea con Deontay Wilder y sé que no va a no tomar pelea. Tiene que pelear porque es el mayor dinero disponible para él. Entonces, puede pasar cualquier cosa en esa lucha", finalizó Fury quien sabe que el regreso de él al ring está muy lejos.

Lee También