Cuándo es el UFC 263: Fecha, hora, TV y cartelera completa con Israel Adesanya vs. Marvin Vettori

Será que Italia tendrá su primer campeón la noche de este Sábado??? Quién está con Vettori para #UFC263 ����#UFC263 en VIVO

ESTELARES 10pm ET ���� / 9pm ���� / 11pm ���� / 4am ����

PRELIMINARES 8pm ET ���� / 7pm ���� / 9pm ���� / 2am ����

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET ���� / 5pm ���� / 7pm ���� / 12am ���� pic.twitter.com/EDBkiW8woD