VER HOY EN VIVO UFC Fight Night | The Korean Zombie vs. Daniel Ige | Horarios, cartelera completa y canales de TV

Y este sábado también hay UFC



El #UFCVegas29 va �� EN VIVO �� por #ESPNKnockOut



�� The Korean Zombie vs Dan Ige

�� Marlon 'Chito' Vera ���� vs Davey Grant

�� Y más!



�� ESPN

17:00 ��������

16:00 ����������������

15:00 ����������������

14:00 �������������������� pic.twitter.com/NdaCo3haRi