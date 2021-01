Oficial: la UFC dijo que no sancionará a los peleadores que consuman marihuana

La problemática de las sustancias prohibidas en el mundo del deporte no para de estar presente en cada competencia. Sin embargo, la UFC confirmó que no sancionará a los peleadores que consuman marihuana.

La realidad indica que en las Artes Marciales Mixtas hay un consumo de cannabis y de no ser así la empresa de Dana White no hubiera tomado esta determinación. Es más, esta no sería la primera organización deportiva de Estados Unidos que no impondría sanciones a este tipo de consumo ya que la NFL, NHL, MLS y MLB no lo hacen, mientras que la NBA si lo prohíbe, pero dejó de hacer pruebas para detectar este tipo de infracciones.

Sin embargo, hasta el día de ayer, el reglamento de la UFC sancionaba a los peleadores que consumían marihuana. “La conclusión es que, con respecto a la marihuana, nos preocupamos por lo que un atleta consumió el día de una pelea, no días o semanas antes de una pelea, que ha sido a menudo el caso”, expresó el Jeff Novitzky, vicepresidente del a UFC, en un comunicado según lo informado por The Athletic.

La UFC no sancionara a los peleadores que consuman marihuana.

Cabe recordar que la NBA cambio su reglamento en cuanto al consumo de marihuana al dejar a un lado las pruebas aleatorias a partir de la temporada 2020-2021. Fue en diciembre del año pasado cuando Adam Silver, comisionado del baloncesto estadounidense, dijo que la suspensión a estos test era una forma de reconocer el cambio de opinión que hay en la sociedad respecto al consumo de marihuana.

¿Qué significa esto para la UFC?

Para la UFC no genera un cambio significativo en cuanto a su organización, pero si para sus peleadores que no deberán a preocuparse respecto a esta sustancia. La única advertencia que hay es que no deben ingresar al octágono bajos los efectos de la marihuana.

