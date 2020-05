Un boxeodor puede frustrar la pelea entre Tyson Fury vs. Anthony Joshua

La gran victoria de Tyson Fury contra Deontay Wilder en febrero de éste año hizo que todo los focos colocaran al Antonhy Joshua como su próximo rival en una gran cartelera en Inglaterra. Sin embargo, la pandemia pospuso todos los planes y Dillian Whyte, campeón interino del CMB, comienza a pedir su oportunidad contra el Rey de los Gitanos campeón regular de éste organismo.

"Mauricio Sulaiman dice muchas cosas y no hace muchas cosas. No se, tu sabes. No tengo idea que decir. Me enoja, y es frustrante que él diga una cosa y luego haga otra. Número uno, Tyson Fury se negó a pelear conmigo en una pelea ordenada por el CMB por el cinturón de diamantes del CMB. En segundo lugar, se llevaron mi mandato obligatorio y le dieron a Tyson Fury el puesto obligatorio, después de luchar contra Otto Wallin, que está en el ranking mundial de un millón. Es una broma", expresó Whyte a Sky Sport .

Whyte quiere su pelea con Fury.

Por su parte, Tyson Fury espera, que luego de vencer a Deontay Wilder, que el Concejo Mundial de Boxeo le un plazo para poder realizar una pelea unificatoria con Anthony Joshua. "Estoy casi al cien por ciento o 95 por ciento de que todas las organizaciones sancionarán una (lucha) de unificación antes de una (defensa) obligatoria", expresó el Rey de los Gitanos a IFL TV quien agregó que sabe que el jamaiquino es el número del ranking.

Por otro lado, el número uno del CMB espera que el organismo ordene que él sea el próximo rival del británico. "Wilder está herido por lo que debería ordernar a Tyson Fury que pelee conmigo, como ya lo han hecho antes", reiteró el boxeador de 32 años quien considera que es una broma de mal gusto para él.

Por último, Dillian Whyte agregó que el mundo del boxeo debe unirse y presionar a Mauricio Sulaimán a que sancione la pelea entre él y Tyson Fury. Cabe recordar que Whyte se ganó su oportunidad mundialista luego de vencer a Oscar Rivas en julio del año pasado.

