Un campeón del mundo se niega pelear con Mike Tyson por miedo a derrotarlo

El regreso de Mike Tyson a la primera escena del boxeo mundial causó una gran revolución. Fanáticos, empresario, excolegos y boxeadores se sorpredieron con la vuelta del hombre que logró ser el campeón más joven del mundo en 1986. Sin embargo, cada vez suena más fuerte la posibilidad de que el estadounidense vuelva a pelear por un título del mundo, por lo que Anthony Joshua dio su mirada al respecto.

El británico se encuentra resguardado en su país y se mantiene en forma para realizar su combate mandatorio contra Kubrat Pulev. A pesar de esto, muchos dan por hecho de que de vencer al bulgaro defenderá sus tres coronas mundialistas contra Tyson Fury si es que vence a Deontay Wilder. Pero la vuelta Mike a una pelea mundialista lo puso contra las cuerdas.

El británico se niega pelear con Mike Tyson

"No me enfrentaría a Mike Tyson. Incluso si peleara con él y lo venciera, creo que sería el único que lo animaría. La gente me abuchearía porque Mike es una leyenda, es el mejor boxeador de la era moderna", expresó el inglés al diario The Sun.

Además, el campeón de los pesos completos de la AMB, FIB y OMB dijo que el planta solo conoce a dos personas del boxeo: Mike Tyson y Muhammad Ali. A su vez, dijo que el estadounidense vuelve loco a todo el mundo cuando realiza manillas porque sabe lo que hace. "Es la encarnación de la máquina de matar", definió el británico.

"Es un luchador por naturaleza. Si regresa, seguro que yo voy a ser uno de los espectadores", finalizó Anthony Joshua quien dejó claro que no quiere verle la cara al estadounidense en un ring.

