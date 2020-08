Un excampeón del mundo mediano dijo que Julio César Chávez Jr. se buscó solo la suspensión

Julio César Chávez Jr. volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que la Comisión Atlehetica de Nevada lo haya suspendido por no querer llevar adelantes las pruebas de antidoping. Quien opinó al respecto fue Sergio Martínez, verdugo del excampeón del mundo.

La rivalidad entre el mexicano y el argentino es conocida luego de que Maravilla lo haya buscado por todos lados para pelear por el Título Regular Mediano del CMB. Es por esto que el sudamericano no tuvo pelos en la lengua en decir lo que pensaba de la situación del hijo de la Leyenda, según lo informado por Diario Récord.

Martínez dijo que está de acuerdo con la postura de la Comisión de Nevada. (Getty)

"Las cosas no pasan por casualidad, no pasan porque pasan; uno hace las cosas y en definitiva creo que está bien que suceda lo que está pasando, que haya una intención de una sanción por lo menos o una investigación, por lo menos un poquito de seriedad", expresó el exboxeador quien se mostró aliviado al notar que la Comisión de Nevada está presente.

Por otro lado, el argentino recordó que esta no es la primera vez que Chávez Jr. es acusado por esquivar una prueba. Es más, dijo que nadie lo mando a que se metiera en estos problemas, sino que la culpa es de él.

"Nadie lo mandó, yo no lo mandé a meter la pata de esa manera. Y no es la primera vez tampoco que le pasa eso, no es la primera vez. Él ya había dado positivo conmigo, ya había evadido algunas otras pruebas, otros test post combate también. Tiene un historial bastante prontuario, bastante bonito", sentenció Sergio Maravilla Martínez.

