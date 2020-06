Un excampeón del mundo mediano dijo que hubo arreglo entre Maidana y Mayweather para la segunda pelea

El argentino Jorge Locomotora Castro es uno de los últimos grandes campeones del mundo que tuvo el país sudamericano en los últimos 30 año junto a Sergio Maravilla Martínez, Marcos Maidana y Lucas Matthysse. Sin embargo, para él, estos dos últimos arreglaron sus pelear con Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

"En la primera pelea, el Chino Maidana lo agarró y estuvo a punto de noquearlo. Después en la segunda pelea hubo arreglo", comenzó el excampeón a responder a Enganche del mundo quien agregó que no hay dudas de hubo algo más en la segunda pelea que libró el argentino con Money. "Para mí hubo un arreglo", agregó.

Jorge Castro dice que Maidana y Mayweather arreglaron la segunda pelea. (Jam Media)

Es que para Castro el argentino tendría que haber ido a morir y que no fue igual de explosivo que siempre. A su vez, dijo que él sabe como pega Maidana, a quien lo tuvo que decir que no pegara menos en una exhibición en la cárcel, y que no se vio eso en el segundo combate.

"A lo que voy es que yo me doy cuenta cuando un boxeador deja todo. Jackson me cagó a piñas y fui al frente, yo no digo que el Chino tiró marcha atrás, pero… Algo hubo. Lo mismo con Matthysse. ¿Que estuvo bajoneado desde lo psicológico? ¿Psicológico de qué? Si cuando vas a pelear por el título del mundo vas a ganar, no vas a perder", sentenció Locomotora quien para él también hubo al raro en la pelea entre su compatriota, Lucas Matthysse, y Pacquiao.

Cabe recordar que Jorge Castro se retiró con un récord de 130 peleas ganadas, 90 por la vía del KO, 11 derrotas, 2 Kos, y un empate que le sirvieron para ser Campeón del Mundo Mediano AMB. Además, el argentino logró ganar una batalla épica frente a Jonh Jackson, a quien venció por KO 12, y derrotó a Roberto Durán.

