Un excampeón del mundo mexicano dijo que Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao eran miedosos con él

En México si nombra a Erik Morales y todo el mundo se saca el sombrero y le hacen un pasillo porque el peleador nacional le dio varias guerras. Una de las más destacada es la que tuvo con Marcos Antonio Barrera. A pesar de la derrotas se dio el gusto de pelear con Manny Pacquiao, a quién le tiene un poco de bronca, pero se quedó con la sangre en el ojo con Juan Manuel Márquez. A ambos los señaló como miedosos.

El exboxeador y hoy entrenador de Jaime Munguia habló con Jessie Vargas sobre su historia en el boxeo y tundió, como si estuviera dentro de un ring, al filipino y a su compatriota. "Tu puedes hablar con la gente de Golden Boy, hablé con ellos e intentamos cerrarla dos veces. No se dio y no se quiso. En lugar de Maidana pudo haber sido con Márquez. Y la dos con García pude haber cerrado por Márquez. Él no quiso, le dio culito jaja", expresó el diputado sobre la pelea que no se pudo dar.

Morales dijo que Márquez y Pacquiao tenían miedo con él.

Por otra parte, llegó el turno de golpear al Pacman ya que explicó que siempre le exigía para que de 130 y no le sedía en ni una libra de lo pactado porque sino debía pagar 500,000 mil dólares de multa por lo que considera que lo presionó para que no se pudiera recuperar. "¿Podemos decir que eso es sinónimo de miedo''", lanzó el Terrible.

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que el actual entrenador de Jaime Munguia argumentó que contra Juan Manuel Márquez no tuvo el mismo temor. "Cuánto miedo pudo haber tenido que le peleó en 126, 135, 140, 145 y 147. Con Érick Morales no quiso pelear ni en 131 y 132", señaló el Terrible a lo que Jessie Vargas tuvo que darle la razón.

Cabe recordar que Morales de 52 peleas ganadas, 36 por la via del KO, y 3 derrotas entre las que se destaca las victorias donde se destacan los combates con Manny Pacquiao, Danny García, Marcos Maidana y Marco Antonio Barrera.

