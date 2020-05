Un famoso entrenador dijo que Canelo Álvarez superó a Julio Cesar Chávez y será el mejor boxeador mexicano de la historia

Robert Garcia es una institución dentro del boxeo. El estadounidense es uno de los grandes entrenadores que tiene la actualidad del deporte de los puños ya que por él pasaron desde Marcos Maidana a Mickey García, su hermano. Por eso cuándo él da una opinión que va en contra de la corriente los resultados son dos, o lo apoyan o lo critican. Y parece que esto volverá suceder esto ya que volvió a comparar a Sául Álvarez con Julio Cesar Chávez.

"Salvador Sánchez sino hubiera muerto podrí haber superado a Chávez. Chávez es el ídolo mexicano y se me puede criticar mucho al decir esto porque a cualquier mexicano no hay más como lo fue chávez. Pienso que ha habido mejores. Marquez ha sido mejor. Yo pienso que Canelo ya ha logrado cosas mejores que logró Chávez", explicó Garcia a al canal de Tomás Aguirre Box.

Robert Garcia cree que Canelo es mejor que Julio Cesar Chávez.

Sin embargo, el famoso entrenador aclaró que el Tapatío no va dar las grandes batallas como las que dio Chávez y que por esto el aficionado mexicano no lo aceptará como uno de los grandes peleadores de la historia. De todas maneras, Garcia considera que es importante lo que ha alcanzando Canelo debido a que es campeón en cuatro divisiones diferentes, las cuales son muy complicadas.

"Ya puede ser de los mejores (Saúl Álvarez). Él está joven. Pero si él sigue su carrera tres o cuatro años más va lograr algo que nunca otro mexicano ha logrado. Aunque nunca nos va dar las peleas que nos dios Travieso Arce o Márquez contra Pacquiao. Esas peleas donde estabamos mordiendo las uñas para ver a nuestro ídolo mexicano lograr ese triunfo", expresó García al referirse que Canelo no dará ninguna guerra a lo mexicano.

"Esta genración (de boxeadores) es de negocios, de pegar y que no te peguen. Mayweather ha sido el más inteligente, el que más dinero ha hecho y quien más sano ha salido en su pelea. Y Canelo está haciendo algo parecido y al mexicano no le gusta tanto porque lo quieren ver con cortes y que lo tumben. Eso no lo hace que no sea un gran campeón mexicano y para mi ya lo es ahorita y creo que va ser el mejor de la historia", sentenció Robert García.

