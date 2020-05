Un lindo picadito: Once Caldas lo iba ganando y al final Millonarios se lo empató

Sin duda las emociones no han faltado en la eLiga de la Dimayor. En el segundo turno del sábado Once Caldas igualó 5 a 5 ante Millonarios en un partido vibrante y que corresponde al Grupo C del torneo.

Andrés Llinas se hizo cargo del azul y se midió en esta oportunidad ante Elvis Mosquera del Once Caldas en un juego interesante y fundamental para la lucha de ambos equipos en el campeonato.

El primer tiempo fue bastante reñido y ambos jugadores reconocieron lo que significaba la victoria. El 2 a 2 fue el marcador que permaneció en los instantes iniciales del match.

Pero lo mejor llegó en el complemento y los aficionados fueron testigos de un partidazo. Mosquera empezó a marcar el ritmo en el juego y logró tener una diferencia de dos goles de ventaja.

Llinas a pesar del tanteador en su contra, no se rindió y logró alcanzarlo para dejar el juego empatado por 5 a 5 tras los noventa minutos.

¡Terminó el partido!

Millonarios empató 5-5 con Once Caldas en la fecha 4#StayAndPlayhttps://t.co/vtXC7G4VDO — ���� Win Sports Tv �� #JuntosSaldremosAdelante (@WinSportsTV) May 17, 2020

Lee También