Un reconocido excampeón del mundo le dice a de la Hoya, Tyson y Holyfield que no vuelvan a subir a un ring

Los últimos dos meses hubo una catarata de exboxeadores que estaban deseosos de volver a pelear en el profesionalismo. Sin embargo, Mike Tyson quiere volver a hacerlo en el campo rentado, mientras que Evander Holyfield y Óscar de la Hoya quien llevar adelante una exhibición, lo que hace brillar los ojos de todos fanáticos del boxeo. A pesar de esto, son varias las voces que dicen que no regresen.

Una de ellas es la de Bernard Hopkins, excampeón mundial mediano, supermediano y mediopesado, quien realizó su última pelea a los 51 años frente Joe Smith Jr. En aquella noche de diciembre de 2016 el estadounidense regresaba al ring para despedirse del boxeo, pero pasaba vergüenza frente a un jovencito que lo sacó, literalmente, del ring; por lo que sabe lo que significa volver al ring tras dos años de inactividad y pasar un papelón.

Hopkins no le recomienda a Óscar de la Hoya volver al ring. (Getty)

El expeleador habló con Boxing Scene sobre el posible regreso de las tres grandes leyendas del deporte de los puños y fue al tajante al decir que no estaba de acuerdo con que regresen a pelear, pero les dio un concejo. "Elige a alguien de tu edad y, por supuesto, trata de hacer un nocaut tan rápido como sea posible para que no haya vergüenza", expresó The Alien.

Además, dijo que les recomendaría que no se acerquen a nadie de que no esté en su rango de edad porque ante cualquier hombre de la actualidad no podrían hacerle frente. A su vez, expresó que no quiere ver a ninguna persona que ama que salga lastimado.

"Elige al oponente correcto y recuerda que tu legado sigue vivo mientras estés en el ring, así que debes proteger ese legado", explicó Hopkins quien sabe lo que es pelear a los 51 años.



