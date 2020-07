Una leyenda del boxeo tema por la salud de Mike Tyson y Roy Jones Jr.

Esta semana Mike Tyson volvió loco al mundo luego de que se haya confirmado que realizará un combate exhibición frente a Roy Jones el próximo 12 de septiembre. Sin embargo, George Foreman, leyenda del boxeo, dijo que temía por los dos peleadores.

El estadounidense es considerado como uno de los boxeadores con la pegada más dura de la historia del boxeo. A su vez, tiene el récord de haber sido el Campeón del Mundo Pesado más viejo de la historia ya que se consagró a los 45 años.

Forman teme por la salud de Tyson y Jones. (Getty)

Debido a esto, Foreman es voz autorizada para hablar sobre el combate que llevarán adelante Tyson y Jone. Según lo informado por TMZ, el exboxeador dijo que puede ser algo maravilloso pero que teme por la salud de ambos.

"Pero debe ser algo divertido, espero que uno no dañe al otro. Solo les diría que es realmente peligroso, no puedes convencerles de que no lo hagan. No van a escuchar. Incluso alguien como yo, en el pasado, solo veía lo que quería ver”, expresó el excampeón del mundo.

Por último, George Foreman destaco que llega un momento en la vida en donde hay que preocuparse por la saludo, pero expresó que es algo maravilloso que regresen.

