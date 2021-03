Una modelo reveló que le ofrecieron 60.000 euros para arruinarle la vida Novak Djokovic

Luego de cumplir su semana 311 como N°1 del ranking masculino de la ATP, Novak Djokovic volvió a escribir su apellido en las páginas doradas del tenis: el deportista serbio, finalmente, superó a Roger Federer -hasta ahora, estuvo 310 semanas en lo más alto- y pasó a ostentar el récord en cuestión.

En las últimas horas, desde el país de origen de Novak, una novedad más que escandalosa comenzó a circular en relación al matrimonio con Jelena y la carrera profesional del tenista. En diálogo con Svet&Scandal, la modelo Natalija Scekic confimó que le ofrecieron una suma de dinero más que importante para arruinarle la vida al serbio.

La revista Svet&Scandal confirmó la noticia

Exteriorizando que la idea era tenderle una trampa a Novak en la fiesta que iba a organizar por superar el récord de su par de Suiza, la modelo reveló: “Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”.

Manifestando que optó por rechazar la ostentosa oferta que la propusieron, Natalija continuó: "Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarlo, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera".

A modo de cierre, manifestando palabras de admiración por Novak, la modelo implicada no ocultó su opinión sobre lo sucedido y culminó: "Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente".

Novak está casado con Jelena Djokovic desde 2014 (Foto: Captura)

