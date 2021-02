“Universo 2000 cumplió su advertencia y no me dejó subir al ring en tres meses”: Rafa El Maya

“Lárgate donde jamás te vuelva a ver, porque donde te vea que vas a referear soy capaz de matarte aunque me tengan que investigar o correr de la lucha. Más vale que te largues”, gritó Universo 2000 con micrófono en mano la noche que perdió la máscara contra Canek en la Arena México en el marco del 71 aniversario del CMLL.

El mensaje iba dirigido a Rafa El Maya, quien lo descalificó por aplicar el martillo negro, una variante del martinete, llave prohibida en la lucha libre. Alterado por la decisión del réferi, negándose a aceptar su veredicto, Universo 2000 lo amenazó y lo golpeó culpándolo de haber acabado con lo más preciado en su carrera, la identidad.

“Hice lo que debía hacer, descalificar. En mi condición como autoridad tenía que impartir justicia. Mucha gente cree que no vi el castigo, pero pocos recuerdan que había una pantalla en la arena y es en la que vi el martinete mientras impedía que lo ayudaran sus hermanos (Cien Caras y Máscara Año 2000)”, comenta Rafa El Maya en entrevista con Bolavip México sobre la descalificación.

No fue ningún show, tampoco un espectáculo planeado. Andrés Reyes, gladiador que se ocultaba debajo del personaje de Universo 2000, engendró odio y rencor hacia el réferi a partir del momento en que alzó el brazo de Canek para declararlo triunfador. Después de la golpiza que le propinó tras despojarse de su careta, el luchador se encargó de hacerle la vida imposible por varias semanas.

“Se enojó mucho, muchísimo. Pensé que con los días se le iba a pasar el coraje hacia mí, lo que no sucedió. Durante tres meses no me dejó subir al ring, yo no podía estar en luchas donde estuviera él. Y si nos cruzábamos en la arena, lo mejor era darse la vuelta para evitar alguna reacción agresiva de su parte. Lo tomó demasiado personal, me trató como si fuera un enemigo”, comparte Rafa El Maya.

Tuvieron que pasar más de tres meses para que Andrés Reyes entrara en razón. Sus hermanos, Cien Caras y Máscara Año 2000, así como otros compañeros, dialogaron con él para hacerle notar que no podía continuar con esa conducta contra alguien que actuó conforme al reglamento.

“Un día me buscó, muy serio y honesto él, para decirme que estaba actuando de una manera errónea, que se había dejado llevar por su temperamento y la ira. Me ofreció disculpas”, describe Rafa El Maya. Prosigue: “Entonces fue sincero diciéndome que su enojo era porque temía a no figurar más en la lucha libre sin su máscara, pero la afición lo recibió de maravilla desenmascarado”.

Universo 2000 falleció en 2018.

Dentro de su legado a la lucha libre dejó una imagen significativa de lo que narraron Alfonso Morales y Leobardo Magadán en la transmisión de aquella noche contra Canek: “Oye, Doctor, deja que se haga a la idea de que va a perder su máscara, esto no es tan fácil. Es un momento histórico, un momento dramático para él”.

Y Rafa El Maya revalora ese instante heredado por Andrés Reyes a través de la inmortalidad que dejan los recuerdos, el sentimiento. “Cuando murió, me dolió mucho. Pero aquí sigue, en mi memoria”.

