Cómo ver Utah Jazz vs. Indiana Pacers EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV y streaming

the big game everyone's been talking about starts at 1 p.m. ��



��: @utahjazz

��: @TheFieldhouse

��: 1:00 p.m. ET

��: @FSIndiana

��: @1075thefan

��: https://t.co/peN15gRew0

��: https://t.co/vKGotPusnP#AlwaysGame | @keybank pic.twitter.com/TwNeh9Vmk0