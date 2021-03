Qué canal transmite Utah Jazz vs. Washington Wizards por la NBA: hora, canal de TV y streaming

Utah Jazz (29-10) vs. Washington Wizards (14-25) se enfrentan HOY jueves 18 de marzo en un vibrante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Capital One Arena y no será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los líderes de la Conferencia Oeste visitarán la capital estadounidense para medirse a los Wizards de la dupla Westbrook-Beal. Promesa de partidazo.

Posibles formaciones:

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Washington saldría al campo de juego con Russell Westbrook, Bradley Beal, Garrison Mathews, Rui Hachimura y Alex Len

Utah, otra vez sin Conley, iría con Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neale y Rudy Gobert.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Utah Jazz vs. Washington Wizards?

El partido de Utah Jazz vs. Washington Wizards por la NBA será este jueves 18 de marzo en el Capital One Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 00:00 horas (viernes)

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: NBC Sports Washington

Streaming: NBA League Pass

