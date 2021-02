Ver en VIVO AQUÍ la jornada 6 de FMS México 2020 | Streaming online desde Bolavip

¡Llegó el día! HOY, viernes 12 de febrero, se disputará la sexta jornada de FMS México 2021 y ya conocemos los cinco enfrentamientos que se estarán llevando a cabo a partir de las 17 horas del Centro de México.

Teniendo en cuenta que LOBO ESTEPARIO no estará presente, no podrá disputar su batalla frente a RAPDER, sin embargo, tendremos un apasionante duelo de exhibición entre LANCER LIRICAL y RED ONE.

En cuanto a la tabla de posiciones, RAPDER lidera la clasificación con un total de 13 puntos, mientras que LOBO ESTEPARIO lo sigue de cerca con 12. Un puesto por debajo se encuentra SKIPER con 11 y luego RC con 10.

Sigue EN VIVO la transmisión de FMS México 2020 - Jornada 6:

Enfrentamientos de la fecha:

-JONY BELTRAN vs GARZA

-SKIPER vs RC

-POTENCIA vs YOIKER

-ZTICMA vs B.ONE

-LANCER LIRICAL vs RED ONE (Exhibición)

Tabla de posiciones:

Día y horario: ¿cuándo se disputará la sexta fecha de FMX México?

La sexta jornada de FMS México 2021 se llevará a cabo este viernes 12 de febrero a partir de las 17 horas del Centro de México.

Horario según cada país:

México: 17:00 horas

Perú: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Estados Unidos: 18:00 ET

Argentina: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

España: 00:00 horas (sábado)

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

La jornada 6 de FMS México 2021 se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de URBAN ROOSTERS.

