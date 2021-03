VIDEO: Canelo Álvarez habría celebrado el KO contra Avni Yildirim en Miami con Luis Miguel

El 27 de febrero fue soñado para Saúl Álvarez. Expuso los títulos de peso súper mediano AMB y CMB, que le ganó a Callum Smit en San Antonio, frente a Avni Yildirim y se salió con la suya: lo noqueó en el tercer round y obligó a los integrantes del rincón del turco a resguardarlo sin dejarlo salir a volver a pelear.

"Cuando cayó, se levantó y cuando llegó a la esquina conmigo le hice algunas preguntas que no me respondió. Se lastimó y antes de que sonara la campana para comenzar la siguiente ronda le volví a hacer las preguntas. Cuando no me respondió dije 'esto no tiene sentido'", aseguró Joel Díaz en plática con ESPN.

Ahora el boxeador tapatío se enfocará en sus siguientes desafíos. Billy Joe Saunders sería el contrincante en mayo y más adelante, para empezar a cerrar la planificación del 2021, Canelo Álvarez podría enfrentarse a estadounidense Caleb Plant y el kazajo Gennady Golovkin, lo que cerraría una trilogía de combates.

El festejo de Canelo Álvarez con Luis Miguel

Horas después de imponerse a Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Florida, se filtró un video de la celebración del boxeador nacido en Guadalajara en las redes sociales. El púgil de 30 años eligió la noche de Miami para festejar y en las imágenes se pudo notar que se encontró con un reconocido amigo...

Según la información de diversos medios de comunicación, Luis Miguel habría estado en la reunión con Saúl Álvarez. El Sol de México ya había mostrado públicamente la amistad cuando fue a ver el combate ante Gennady Golovkin en 2018 y cuando también habían estado juntos en Las Vegas.

