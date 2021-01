Norma Palafox se quebró en su despedida de las redes sociales antes del Exatlón

Después de convertirse en la máxima goleadora en la historia de las Chivas de Guadalajara, Norma Palafox tendrá nuevos y diferentes desafíos para este 2021. En primera instancia, volverá a participar del Exatlón en los Estados Unidos, y luego retornará al país para vestir la playera de Pachuca en la Liga MX Femenil.

"Cada vez que vengas a revisar por aquí, quiero que sepas que te quiero mucho", escribió la futbolista de 22 años en su cuenta personal de Twitter, dejando un mensaje grabado en lo más alto de su perfil para que sus seguidores tengan una respuesta automática ante la inactividad por su enfoque en el reality show.

Cada vez que vengas a revisar por aquí, quiero que sepas que te quiero muchooooooo ❤️��. — Norma Palafox (@NormaPalafox13) January 11, 2021

Pero la despedida más nostálgica se dio en Instagram, donde la delantera dedicó sus historias para despedirse de las redes sociales antes de involucrarse al cien por ciento en su participación en el Exatlón. A través de esa plataforma no pudo expresarse fácilmente y terminó rompiendo en llanto.

Norma Palafox celebró su regreso a Exatlón y nos dejó con la boca abierta ��https://t.co/bsaRcGNpAs — Bolavip México (@BolavipMex) January 11, 2021

"Quería hacer un video super bonito, despidiéndome, diciendo muchas cosas pero no puedo me ganan el sentimiento. A cada uno de ustedes, que son parte de mi familia, les quiero decir muchas gracias y espero que me apoyen en esta nueva etapa que empiezo, es una aventura super padre, pero a la vez es un gran reto para mí. Los que me conocen saben que es muy difícil estar acá de vuelta", comentó Norma Palafox.

"Antes de que se me pase les quiero explicar esto. Sí voy a regresar al futbol, créanme que es lo que más amo, lo que más me gusta hacer y duele dejarlo. Créanme que es duro a veces tomar decisiones difíciles pero todo lo que hago es para mí y para mi familia, para estar bien. Voy a estar esperando con ansias ese día pero ahorita quiero disfrutar esta experiencia", confirmó la, ahora, jugadora de las Tuzas.

