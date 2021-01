¿Colombia no tiene vacunas de Pfizer porque el negociador no sabía inglés?

El pasado 18 de diciembre, con bombos y platillos, el Gobierno de Colombia anunció que ya estaban listos unos contratos con las principales casas farmacéuticas para la adquisición de la vacunas contra la Covid-19 y se dieron unas fechas de llegada del antídoto.

El mismo presidente Iván Duque aseguró que a finales de enero llegaría el primer lote de las vacunas de Pfizer y la vacunación masiva arrancaría en el mes de febrero. Sin embargo, poco a poco se ha ido corriendo la fecha y hoy, mientras en toda Latinoamérica avanza el proceso, en Colombia persisten los casi 400 muertos diarios y cero vacunados.

A raíz de esto, se han empezado a filtrar algunas teorías del por qué al país no han llegado las vacunas y, este miércoles, en Twitter se conoció una que, aunque parece completamente insólita, con las cosas que han pasado en el gobierno Duque no se podría descartar.

En la cuenta de Twitter del usuario Juan Álvarez se publicó la siguiente información: "Amigos periodistas, ¿cómo es posible q no sepamos las razones por las que Colombia se atrasó en la negociación de las vacunas? Aquí dejo una hebra q me contaron a ver si la pueden confirmar: el equipo de @UNGRD que se sentó a negociar con la casa matriz de Pfizer no sabía inglés".

Amigos periodistas, ¿cómo es posible q no sepamos las razones por las q Colombia se atrasó en la negociación de las vacunas? Aquí dejo una hebra q me contaron a ver si la pueden confirmar: el equipo de @UNGRD q se sentó a negociar con la casa matriz de Pfizer no sabía inglés �� — Juan Álvarez (@_JuanAlvarez_) January 27, 2021

Tras conocerse la información enseguida llegaron comentarios como: "Así lo queri... sin vacunas sin open english", "Qué vergüenza donde esto sea verdad", "Sin tener confirmación oficial es algo MUY posible y digno del gobierno de turno".

Cabe recordar que esto no tendría nada de raro ya que. recientemente, se conoció el caso de que al solicitar la extradicción de Salvatore Mancuso al país, no se encontró un traductor para enviar los documentos en el idioma inglés.

Lee También