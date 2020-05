Vainazo de Michael Ortega a una ex por Twitter que le achacaron a Andrea Valdiri

Una vez más, Andrea Valdiri se hizo dueña de las primeras posiciones dentro de las tendencias de Twitter y no por algo que haya hecho. Todo comenzó por un trino que lanzó su expareja y futbolista profesional, Michael Ortega. Con un mensaje lleno de humor, le terminó lanzando un palazo a la barranquillero.

Un tuit sencillo, pero que armó toda una polémica: "Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex". Si por algo es reconocido Ortega, además de ser un talentoso jugador, es por la forma en la que terminó su relación con Andrea Valdiri y todo el escándalo que ser armó luego de que se filtrara a la prensa videos privados de ambos. Si bien no la mencionó a ella, todos los seguidores asumieron que el vainazo fue para la modelo.

Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex — Michael Ortega (@MichaelortegaJ) May 29, 2020

Y, para terminar de completar, apareció en los comentarios Eduardo Luis López, reconocido narrador del FPC, con otra indirecta para echarla más leña al fuego: "Pero que baila muy bien?", escribió haciendo referencia al gusto de Andrea Valdiri por el baile y los videos que sube a Instagram.

Soy turista �� ! No se na �� — Michael Ortega (@MichaelortegaJ) May 29, 2020

