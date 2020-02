Valerie Domínguez volvió a estar en voz de las redes sociales por su vuelta a la televisión colombiana al ser la presentadora de Yo me llamo.

Su look cada noche y su soltería, que parece ya acabó, son conversación constante de los usuarios que siguen las noticias de farándula.

En esta ocasión, la modelo y presentadora volvió a llamar la atención con un video que subió en su cuenta de Instagram y que ya acumula más de 740 mil reproducciones.

La publicación despertó curiosidad porque Valerie estaba en una silla que creaba la ilusión que era su cola, pero todo fue un engaño. Era la misma silla que tenía esta imagen llamativa.

“Es un globo! No! Unos duraznos!! No! Son dos montañas! no! son unas... NALGAS? Y no son las mias! Las apariencias engañan... No todo lo que oyen o lo que ven es lo que parece”, escribió Domínguez.





