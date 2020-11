¿Valiente o innecesario? Presentadora sale en medio del huracán a dar noticias

Colombia pasa por un lamentable hecho a causa de un fenómeno climático que está dejando devastadoras consecuencias en las islas de San Andrés y Providencia por el paso del huracán Iota, de categoría 5, que está sacudiendo todo a su alrededor.

Aún es temprano para determinar los daños y las pérdidas humanas y materiales ya que el paso de los vientos no ha cesado y, en Providencia, no hay ningún tipo de comunicaciones y actualmente no se sabe cómo está la isla.

En medio de esta emergencia, la reportera de Noticias Caracol, Vila Jay, salió a las calles de San Andrés a contar lo que estaba sucediendo en vivo y mientras hizo su paso en el noticieron pudo ver cómo se cayó un árbol y volaban muchas cosas a su alrededor.

Mientras daba su intervención pidió ayuda para saber cómo está la gente en Providencia y era poco lo que se le podía escuchar debido a que el viento interrumpía sus palabras.

Continúan las fuertes lluvias y vientos en San Andrés ante el paso del huracán Iota.



El archipiélago está sin el servicio de energía eléctrica https://t.co/oPc3l7uVUg pic.twitter.com/zBBfwmaON2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 16, 2020

El video de la reportera fue subido a las redes sociales y allí se armó un debate sobre si era necesario que ella saliera de esta manera exponiendo su vida, o simplmente estaba haciendo su trabajo a pesar de todas las circunstancias.

"¿Es necesario exponerse así para dar la noticia?", "Pero que necesidad de exponer a esa señora a qué le caiga una rama o algo, que peligro", "Señores Caracol noticias...una cosa es informar y otra cosa es exponerse cómo lo hace en este momento esa periodista", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

