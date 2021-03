No lo podemos creer: Vanessa de la Torre "encargó" camisetas piratas de la Tricolor

Luego de que la Federación Colombiana de Fútbol y adidas presentaran oficialmente la nueva indumentaria para la Selección Colombia, la marca deportiva también hizo oficial los precios de la prenda cuando esta salga a la venta para todo el público. Ahí se generó la polémica.

Para muchos, el precio de la prenda sigue siendo muy elevado. Una de las personas, con más influencia, que piensa así es la periodista de Caracol Radio, Vanessa de la Torre. Tras conocerse el valor de la prenda, ella no se guardó su opinión y aprovechó su espacio en radio para lanzar una atrevida declaración.

De forma sorpresiva, ella recordó a los comerciantes que deciden fabricar las prendas y vender al público replicas. Son mucho más baratas, de menor calidad, pero hacen parte del mercado pirata. Vanessa los saludó y ya le encargó un lote de camisetas para comprar.

"Siguen siendo muy caras y ahí sí les voy a mandar un abrazo a mis amigos de San Victorino, que están a punto de sacar la nueva colección. Sé que me van a regañar... y lo que quieran, pero mi saludo especial a los señores de San Victorino, que apenas tengan la camiseta lista me avisen, que necesito 10”.

Para quienes no conocen la referencia, San Victorino es uno de los sitios en Bogotá que más comercio mueve y donde se consiguen productos no originales a bajo precio. Gustavo Gómez, director del programa '6 AM' le recordó que eso es piratería, pero Vanessa no cambió de parecer y se sostuvo firme con sus "amigos de San Victorino".

VIDEO: Así presentó adidas y la Federación Colombiana de Fútbol la nueva prenda oficial de la Selección Colombia para Copa América y Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

