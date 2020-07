Varsky disparó contra Infobae: "Aprendí a no confiar en ellos"

Me pidieron reproducir el artículo escrito desde mi vivencia. https://t.co/6weGjjgHyB El título, con frase del autor del libro, me asigna un lugar falso justo en pleno debate sobre posturas de algunos científicos argentinos. @infobae tuvo su TT. Yo aprendí a no confiar en ellos. https://t.co/Ujn1Yy3o47